أول تعليق من "أسترازينيكا" على جدل تسبب لقاح كورونا في وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت شركة أسترازينيكا العالمية تعاطفها لكل من فقد أحبائه أو أبلغ عن مشكلات صحية.

وأوضحت الشركة، أن سلامة المرضي هي أولويتنا القصوى، وتمتلك السلطات التشريعيه معايير رقابيه واضحة وصارمة لضمان الاستخدام الآمن لجميع الأدوية، بما في ذلك اللقاحات.

وأشارت إلى أنه من خلال الأدلة المتوفرة من التجارب السريرية والبيانات المعتمدة على دراسات الملاحظة، حيث ثبت بالدليل العلمي أن لقاح أسترازينيكا-أكسفورد يتمتع بملف سلامة مقبول، حيث أن المسؤولون المختصون بالتشريع الدوائي حول العالم أن فوائد التطعيم تفوق مخاطر الآثار الجانبية شديدة الندرة المحتملة.

وتابعت: "وفقًا لتقديرات مستقلة، تم إنقاذ أكثر من 6.5 مليون حياة في السنة الأولى من استخدام اللقاح، وتم توفير أكثر من 3 مليارات جرعة على مستوى العالم".

يذكر أنه وفقا لتقارير نشرت الاثنين فإن 51 عائلة رفعت دعاوى قضائية ضد أسترازينيكا تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، مُحملين الشركة المسؤولية عن الآثار الضارة للقاح على حياتهم وعائلاتهم.

وقالت الشركة إن لقاحها ضد فيروس كورونا قد يؤدي في حالات نادرة جدًا إلى ما يعرف بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح، المعروفة باسم TTS، هذا المرض يسبب جلطات دموية وانخفاضًا في عدد الصفائح الدموية.