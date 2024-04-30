حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: حملتنا نجحت في تخفيض الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن محمد غريب، مؤسس حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، عن نجاح الحملة في تحقيق هدفها المرجو المتمثل في خفض أسعار الأسماك في المحافظة.

وكشف غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، عن عقد اجتماع يوم الأحد الماضي بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والغرفة التجارية والأطراف ذات الصلة بصناعة الصيد وتربية الأسماك في المحافظة، وذلك لبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك بصورة كبيرة وإيجاد حلول لها.

قال مؤسس حملة مقاطعة أسماك بورسعيد: "الحاضرون في الاجتماع اتفقوا على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة، حيث تم الاتفاق على تخفيض أسعار الأسماك بنسبة 10% اعتبارًا من اليوم الاثنين، على أن يشهد الأسبوع القادم مزيدًا من التخفيض بنسبة تصل إلى 30%.

وأشار غريب، إلى أن سعر كيلو السردين أصبح 60 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع للكيلو ونصف من الشبار الأبيض 100 جنيه، لافتًا إلى أن هناك تفهمًا لدى التجار للشكاوى والمطالب المشروعة للمستهلكين.