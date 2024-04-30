"بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة طعن مندوب مبيعات لطليقته بسلاح أبيض والشروع في قتلها بالشيخ زايد.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة في الظهر وأفاد مرافقها طليقها بقيامه بطعنها بسلاح أبيض وقام بنقلها إلي المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء رؤية المتهم لطفلته طلب من طليقته المجنى عليها العودة له مرة أخري وعند رفضها نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بطعنها بسلاح أبيض سكين مما تسبب في إصابته وقام بنقلها إلي المستشفي مبررا فعلته "بحبها ومش عاوزه ترجعلي".

تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.