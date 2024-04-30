التنمية المحلية: حرمان 88 ألف مواطن من الدعم التمويني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بحدوث أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ووكلاء وأعضاء المجلس، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة بوزاراتها المعنية ستواجه بكل حسم أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال الجلسة، عرض اللواء هشام آمنة، دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي حيث أشار إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كل البيانات عن المتعدي والمهندس والمقاول وتم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام.

كما تم توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية حيث تم توقيع العزل من الوظيفة على 70 وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية، كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجاري.

وأكد وزير التنمية المحلية، إزالة ما يزيد على 23 ألفًا و590 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023 وحتى نهاية أبريل وذلك بمساحة 1281 فدانًا، وإزالة 4451 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 832 ألف متر مربع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي محاضر التبوير بلغت حوالي 10395 محضرًا، ومحاضر البناء بلغت حوالي 18776 محضرًا.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن.