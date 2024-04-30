رئيس وزراء بيلاروسيا: مستعدون لتعزيز التعاون الصناعي مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال رامان جالفوتشينكا، رئيس وزراء بلاروسيا، إنه على استعداد لنقل تكنولوجيا إلى مصر، وتوطين الصناعات المختلفة، وتوسيعها بقائمة المنتجات بما يسمح للتبادل التجاري بين مصر وبلاروسيا.

وشدد «جالفوتشينكا»، خلال كلمته في المؤئمر الصحفي مع رئيس وزراء مصر، على شاشة إكسترا نيوز، على أهمية التعاون في المجال الزراعي، موضحا أنه مهم وحيوي في أجندة التعاون بين الدولتين.

وأوضح أن «بلاروسيا تود أن تكون لها مجمعات لتخزين الحبوب في مصر، بالإضافة إلى أن يجري التصنيع المشترك للأعلاف والمنتجات الزراعية والغذائية في مصر، وهي أحد أهم تلك الصناعات في الاتحاد الأوراسي»، مشيرا إلى أن بيلاروسيا متفوقة في هذا المجال.

ولفت رامان جالفوتشينكا، إلى أن هناك تفاهما كاملا بين بلاروسيا ومصر في العديد من المواقف الإقليمية والعالمية، وتعمل بيلاروسيا مع مصر في تنسيق مواقفها بالمنظمات الدولية، موضحا أن في العام الماضي كان هناك تعاونا بين مصر وبيلاروسيا في إخلاء مواطني بلاروسيا من قطاع غزة، خاصة أنه هناك تفاهم كبير من الحكومة المصرية، واستطاعت مصر أن تساعد بلاروسيا في إيصالهم بشكل أمن إلى بلادهم.