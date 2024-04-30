حكم قضائي جديد بشأن استئناف مدير حملة الطنطاوي على حبسه سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، رفض طلب محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي، في قضية حبسه بتهمة طباعة مستخدمة في العملية الانتخابية، وتغريمه 4000 جنيه، بحسب محاميه بلال حبيب.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة "الطنطاوي"، ومدير حملته محمد أبو الديار (غيابي) سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، مع حرمان الأول من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، كما عاقبت 21 من أعضاء الحملة - محبوسين - بالحبس سنة مع الشغل.

يُحاكم في القضية "الطنطاوي" - حضوري بتوكيل - ومنسق حملته "أبو الديار" - غيابي -، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا.

الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.