وزير الصحة يبحث مع "جونسون آند جونسون" التعاون لتوفير الدواء وتطوير الأجهزة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بحث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مع وفد من ممثلي شركة "جونسون آند جونسون" التحديات وفرص تطوير الأجهزة الطبية، في ظل توجهات الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي، وفي مختلف أوجه الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة مع شركة "جونسون آند جونسون"، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الصحة والشركة لتوفير الأدوية واللقاحات المختلفة بمصر، وذلك على هامش مشاركة وزير الصحة في مؤتمر "أهداف قطر 2024"، الذي يعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.. وضم وفد الشركة: الدكتورة نعام جامشيد نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية والسياسة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورانيا أشرف مدير الشؤون الحكومية والسياسات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار إن الاجتماع بدأ باستعراض نظرة عامة على التعاون القائم بين وزارة الصحة، وشركة "جونسون آند جونسونط في الفترتين السابقة والحالية، وناقش وزير الصحة معدلات استثمارات الشركة وحصتها في السوق المصري، ومدى التزام الشركة تجاه الاقتصاد والقدرات المحلية.

كما استعرض وزير الصحة جهود الوزارة لتعزيز الدور القيادي في مجال الرعاية الصحية من خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC)، وكيفية تفعيل المزيد من الشراكة خلال النسخة القادمة من المؤتمر، موضحا أن الحملات والمبادرات الرئاسية ستركز بشكل خاص خلال عام 2024 على المجالات العلاجية الجديدة، بما في ذلك الصحة العقلية.

واطلع وزير الصحة على مدى اهتمام الشركة بهذا المستوى المهم من مجالات الرعاية الصحية، كما ناقش مع مسئولي الشركة التحديات وفرص تطوير الأجهزة الطبية في ظل توجهات الدولة على المستوى الاقتصادي، وفي مختلف أوجه الرعاية الصحية.