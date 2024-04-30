هيدرو وبانجو ورصاص.. الأمن يلاحق تجار الكيف والسلاح في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

ضربة موجعة وجهها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية لملاحقة حائزي المواد المخدرة وتجار الأسلحة النارية.

جهود الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط ـ أسوان ـ دمياط ت جنوب سيناء ـ الإسكندرية؛أسفرت عن ضبط 40 متهمًا عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الأسلحة النارية "13 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش ـ 12 خزينة وعدد من الطلقات- 8 فرد محلي".

كما تم ضبط 19 كيلو جرام لمخدر الحشيش -7.500كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 60 كيلو جرام لمخدر البانجو؛ حيث جري اتخاذ الإجراءات القانونية، ومواصلة الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.