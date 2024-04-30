"ولع في نفسه على باب العمارة".. تفاصيل مصرع سائق "توك توك" بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي شخص مصرعه في منطقة الشرابية، بعدما أشعل النيران في نفسه؛ للتخلص من حياته.

البداية بورود بلاغ إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بوجود جثة لأحد الأشخاص في مدخل العقار محل سكنه.

مباشرة انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن سائق "توك توك" 35 عام، أنهى حياته بسبب معاناته مع الصرع.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.