رئيس "ثقافة الشيوخ": مصر تمتلك ثروة ثقافية نادرة في العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم بضرورة إعداد رؤية لدعم السياحة الثقافية المصرية في العالم.

وقال "مسلم" إن مصر تمتلك عدد كبير من الآثار والمتاحف التاريخية التي توثق أهمية مصر التاريخية فى كل الأزمنة .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية فى اجتماعها المسائي اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا بشأن تأهيل وتطوير متحف الإسكندرية القومي بما يمثل نقطة جذب سياحي وثقافي للمدينة التاريخية.

وأشار مسلم إلى أهمية زيادة الزيارات المدرسية للمتاحف المصرية بهدف تعريف النشء بتاريخ مصر القديم والحديث، لافتا إلي أن كثيرًا من الدول فى العالم لا تمتلك الثروة الثقافية والتاريخية النادرة لمصر ولكنها حريصة على الحفاظ على تاريخها .

وكشف النائب إيهاب زكريا مقدم الاقتراح برغبة عن تردى حال متحف الإسكندرية القومي رغم احتوائه على كثير من الآثار التى توثق حضارة مصر على مر العصور .

وقال النائب إيهاب زكريا خلال عرضه للطلب :أن هناك بعض من أماكن عرض الآثار داخل المتحف خاوية ،نتيجة نقل الآثار الرومانية من المتحف إلي المتحف الروماني اليوناني .

واستطرد النائب إيهاب زكريا قائلا :يجب الاستفادة من المتاحف بشكل يتناسب مع قيمة وحضارة مصر .مبينا أن بعض المتاحف باتت تفقد بريقها بسبب الأنشطة الاقتصادية المقامة داخلها مما يستدعي مراجعة هذا الامر .

وتساءل مقدم الاقتراح برغبة عن مدى الحاجة إلى توفير أماكن للهواة والفنانين أسوة بما يحدث فى الأكاديمية التابعة لمتحف اللوفر .

وأيده رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام مؤكدا أهمية تطوير متحف الإسكندرية القومي، موجها سؤالا للدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار حول عدد السائحين الأجانب الذين يقومون بزيارة المتاحف المصرية .

وعقَّب الدكتور مؤمن عثمان قائلا: 70% من زائري المتاحف هم من المصريين ونعمل حاليا على جذب السياحة الأجنبية.