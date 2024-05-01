المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: ندعم جهود التطبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال سامويل وريبرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن القيادة الأمريكية مهتمة جدا في المنطقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولكن ليس بمقدورها تقديم كل الأفكار والحلول علي وضع نهاية لتلك الحرب، منوها إلى أنه كان هناك اتصال بين الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس السيسي وجولة بلينكن للمنطقة لحلحلة الموقف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أننا ندرك ضرورة الوصول الي حل دائم في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وهذا لن يأتي إلا بتأسيس دولة فلسطينية حتى لا يستمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن حركة حماس وحكومة نتنياهو، منوها أن هناك حاجة لتضافر كل الجهود لدعم تأسيس دولة فلسطينية.

وعن ما تردد عن قرب تطبيع إتمام صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، أوضح أن الولايات المتحدة تدعم اي جهود لتطبيع العلاقات في المنطقة ومن بينها السعودية مثلما حدث الأمر مع مصر منذ 40 عاما ثم الأردن وبعد ذلك مع الإمارات والمغرب والبحرين.

اقرأ أيضا :

استنادًا إلى "الشواهد والرصد".. الحكومة تؤكد انخفاض أسعار السلع في الأسواق

الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت "قلادة النيل"