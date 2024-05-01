حكم قضائي ضد سائق صدم ضابط مرور بالبساتين بسبب مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة 14 المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالحبس سنتين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ بتهمة استعمال العنف ضد ضابط بالإدارة العامة للمرور لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمله بالبساتين.

جاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 25/11/2021 بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه "م ع ع." مقدم شرطة وضابط بالإدارة العامة للمرور لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أبصره منتصبًا أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.

وأكمل أمر الإحالة: أن المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه فصدمه بذات السيارة طارحًا إياه ارضًا وأزاحه من طريق بالسيارة محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرت بنسبته 5% وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب دون تسجيل المخالفة المرورية ضده، وأنه اتلف عمدًا المنقول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق لا سلك أميري والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه "م ع" ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.