ماهى الأسباب المحتملة للموت المفاجئ؟ حسام موافى يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الموت المفاجئ يعود لفترات طويلة ولا يعني بالضرورة سقوط الشخص أثناء حركته، بل يمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي مكان.

وأوضح أن التخصصات الطبية بأجمعها تسعى الآن للعمل على منع الموت المفاجئ، والذي قد يحدث خلال فترة قصيرة، مثل 48 أو 24 ساعة.

وأشار "موافي" إلى أن الأسباب المحتملة للموت المفاجئ تشمل اختلال كهرباء القلب، حيث يمكن أن تتوقف البطارية الكهربائية للقلب مما يؤدي إلى توقفه، وهذا يمكن إنقاذه من خلال إجراء عمليات إنعاش القلب والتنفس الصناعي، مؤكدا أهمية تعلم الجميع هذه الإجراءات الأولية لإنقاذ الأرواح.

وأوضح أن الأكل لا يرتبط مباشرة بالموت المفاجئ، لكن يمكن أن يلعب دورًا إذا تسبب في اختلال نسب السكر في الدم. وأكد على أن الاستيقاظ لصلاة الفجر يمكن أن يكون وقتًا مفيدًا للصحة، حيث أشار إلى أن الكورتيزون، وهو الهرمون المهم في الجسم، يزيد مع الفجر ويتراجع تدريجيًا، مما يساهم في حماية الشخص من بعض المشكلات الصحية مثل الجلطات.



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