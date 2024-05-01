نشرة التوك شو| أسباب زيارة بلينكن للمنطقة.. والهجوم الإسرائيلي على رفح لن يتم قبل هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينىي:

تناولت برامج التوك شو، أمس الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال هذا التقرير..

خبير استراتيجي: لن يحدث هجوم عسكري على رفح الفلسطينية قبل 6 أسابيع

رجح العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ألا لن يكون هناك هجوم عسكري على رفح الفلسطينية إلا بعد 6 أسابيع.

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: ندعم جهود التطبيع

قال سامويل وريبرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن القيادة الأمريكية مهتمة جدا في المنطقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولكن ليس بمقدورها تقديم كل الأفكار والحلول علي وضع نهاية لتلك الحرب، منوها إلى أنه كان هناك اتصال بين الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس السيسي وجولة بلينكن للمنطقة لحلحلة الموقف

أمين الفتوى للسيدات: عدم قبول العوض ورفضه ليس من الشرع

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض على المتضرر حلال أم حرام

هل يجوز تناول المنشطات بدون إذن الطبيب؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول ما حكم أخذ منشطات أو مهدئات بدون إذن الطبيب.

اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي يزور المنطقة لبحث تداعيات أزمة غزة، كما أنه أجرى اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي.