6 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء عن "الأسانسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد صلاح

يتخوف البعض من الوقوع ضحية لحوادث انقطاع الكهرباء عن المصاعد أو حدوث خلل في البعض منها، خاصة في خضم استمرار خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.

ويستعرض الخليج 365 بعض النصائح المهمة للتعامل حال انقطاع الكهرباء عن المصاعد الكهربائية:

-عند قطع الكهرباء في الأسانسير خذ نفسا عميقا وأخرجه بهدوء مع إراحة جسدك.

- ابحث عن زر التنبيه أو الاتصال على اللوحة الموجودة في المصعد، أو قد يكون مجرد جرس إنذار أو رمز هاتف، قم بالضغط على هذا الزر لإعلام صيانة المبنى بأنك عالق في المصعد.

- إن لم يكن هناك زر إنذار فقد يكون هناك هاتف طوارئ في المصعد للاتصال للحصول على المساعدة.

-إذا لم يرد أحد على زر الاتصال في المصعد أو الاستجابة لزر الإنذار، حاول استخدام هاتفك المحمول لطلب المساعدة، وعليك التحدث بهدوء مع ذكر اسم المبنى وعنوانه ومكان وجود المصعد في المبنى.

_ إذا لم يرد أحد على زر الاتصال ولم يكن لديك خدمة في الهاتف المحمول، حاول الطرق على أبواب المصعد وإحداث ضوضاء في المصعد لتنبيه شخص ما على الطرف الآخر للحصول على المساعدة، اصرخ بصوت عالٍ لجذب انتباه أي شخص بالخارج.

- لا تحاول فتح الأبواب أو الصعود من المصعد، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإصابة ويعرضك للخطر إذا عاد التيار الكهربائي للأسانسير فجأة.