جثة في الشارع .. تفاصيل جريمة الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل عامل بالدقهلية، وضبط مرتكبا الواقعة.

كان مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغاً بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل، نجار مسلح "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجني عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "بدون لوحات معدنية" تم ضُبطها"، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجني عليه بمقاومتهما فأطلق أحدهما عيار ناري تجاهه من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته "دون الاستيلاء على متعلقاته الشخصية".

وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم فـي الواقعة (بندقية خرطوش و عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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