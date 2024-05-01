تجارة وهمية.. قرار جديد من القضاء بشأن مستريح الأدوية في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الأربعاء، حبس سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.

كانت الأجهزة الأمنية بالداخلية، نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية.

كشفت التحريات قيام المتهم بالتحصل على مبالغ مالية، من المواطنين، وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.

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