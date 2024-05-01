إصابة عامل على يد مجهولين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين، وتحديد وضبط مرتكبا الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بدائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل بمحطة وقود، مقيم بدائرة المركز مُصاب بجرح طعني، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه، وشخصين، مقيمان بذات العنوان لسابقة قيام أحدهما باقتراض مبلغ مالي من المجني عليه، ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم، وقام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، مما أدى لحدوث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمان، وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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