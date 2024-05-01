جريمة الصغار.. "يزن" قطع حنجرة ابن عمه ورماه في القش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

شهدت ولاية مرعش التركية جريمة مروعة، حين قتل فتى ابن عمه الطفل البالغ من العمر 4 سنوات بطريقة وحشية.

البداية كانت بمشاجرة عادية بين طفلين ينحدران من عائلة واحدة، لكنها تحولت إلى جريمة وحشية.

وتبين من التحقيقات أن طفل يدعى سلطان أكجول، يبلغ 4 سنوات، قتل على يد ابن عمه البالغ 14 سنة، في ولاية مرعش جنوب تركيا، قبل أسبوعين.

وعثرت عائلته على جثته بين كومة قش قرب منزلها، فيما كشف تقرير الطب الشرعي أن الطفل سلطان أكجول قُطعت حنجرته، حسبما أوردت مواقع محلية.

وكشفت التحقيقات أن القاتل ابن عم المجني عليه البالغ من العمر 14 عاما يدعى "يزن"، وألقت الشرطة القبض عليه، قبل أن يعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمته.

ومن المقرر تحويل القاتل إلى المحكمة، حيث سيتم تحويله لاحقا إلى سجن الأحداث كونه قاصرًا لم يبلغ السن القانونية بعد، ولم يدلِ والدا الضحية بأي حديث.