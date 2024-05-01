القصير من السعودية: "أكساد" يدعم الدول العربية للتغلب على تحديات الزراعة وإنتاج الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ترأسَ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، اليوم الأربعاء، اجتماعات الجمعية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي لـ"أكساد"، وبعض وزراء الزراعة العرب، وأعضاء الجمعية العمومية لـ"أكساد"، والسفير المفوض رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، والدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي "أكساد"، وبعض السفراء وممثلي الوزارات والمنظمات العربية والدولية.

وحضر الاجتماع السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في المملكة العربية السعودية.

وألقى القصير كلمة أمام الجمعية العمومية لـ"أكساد"؛ وجه في بدايتها الشكر والتحية والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية؛ لرعايته اجتماعات الجمعية العمومية في الدورة الـ37، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وتناول القصير دورَ منظمة المركز العربي "أكساد" في دعم الدول العربية؛ للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء؛ خصوصًا في المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ووضع الحلول التي تعتمد على البحوث العلمية والتطبيقية والابتكار.

وأشار وزير الزراعة إلى الأولوية التي يحظى بها القطاع الزراعي المصري من الرئيس السيسي؛ نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح القصير أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وإعطاء دور مهم للقطاع الخاص، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقيًّا بزراعة الصحراء بالاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، والتي تكلفت المليارات من الجنيهات في سبيل إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، فضلاً عن الجهود التي تمت في استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للاجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي المهم، ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته.

واستعرض وزير الزراعة جهود المركز العربي "أكساد" في دورته الـ36، خلال ترأس جمهورية مصر العربية الجمعية العمومية للمنظمة؛ حيث استطاعت توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات وصناديق التمويل العربية والدولية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالقطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال القصير إن أهم أبرز إنجازات منظمة المركز العربي "أكساد" تمثلت في متابعة تنفيذ إعلان القاهرة والذي أصدره وزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العمومية للدورة الـ36 بالقاهرة حول "التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في المنطقة العربية" والذي تم توزيعه على 800 جهة عربية وإقليمية ودولية باللغتَين العربية والإنجليزية، واعتماد 87 صنفاً من القمح والشعير لدى الدول العربية، وعدد من الأصناف المختلفة من الأشجار المثمرة، وتزويد بعض الدول العربية بمئات الأطنان من هذه الأصناف المتميزة بالإنتاجية العالية، ومقاومتها الجفاف والأمراض وتداعيات التغيرات المناخية، تنفيذاً لبرامج وخطط العمل السنوية لأكساد للمساهمة في تعزيز اقتصاديات الزراعة العربية كما عمل خبراء "أكساد" على التوسع في نشر الإصدارات العلمية والفنية (أطالس- موسوعات- كتب.. إلخ) والتي أسهمت في إثراء المكتبة العربية بالعلوم المتخصصة.

وتابع القصير: "وتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار للتكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة العربية، وإنشاء عشرات من السدود المائية، بالإضافة إلى دراسة حالة تغير مخزون الكربون العضوي في التربة وأثره في تدهور الأراضي والبيئة؛ بهدف إعداد خرائط التوزيع المكاني لمخزون الكربون العضوي في أراضي بعض الدول العربية، وتحديد حالة تدهور الأراضي".

وأضاف وزير الزراعة أن مشاركة "أكساد" في تنظيم جلسات رفيعة المستوى حول (الأمن الغذائي العربي في ظل تحديات التغير المناخي وشح المياه) خلال مؤتمرَي المناخ COP27 بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية و COP28في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وجدد القصير دعم مصر الكامل لكل قرارات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدًا وضع كل خبرات المراكز البحثية المصرية لدينا لتدعيم التعاون مع أكساد.

وتم تكريم السيد القصير وزير الزراعة، في نهاية الاجتماع، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال رئاسته الجمعية العمومية لـ"أكساد" خلال الدورة السابقة الـ36، وقام القصير بتسليم المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، رئاسة الجمعية العمومية خلال الدورة المقبلة الـ37.