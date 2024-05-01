أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 10402 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت الجهود الحملات خلال 24 ساعة، تحرير 10402 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 169 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 دراجة نارية مخالفة، و6326 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و28 مخالفة موقف عشوائي، و76 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة شروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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