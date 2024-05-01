بهدف السرقة.. نجار مسلح يقتل عامل بطلق خرطوش في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، ملابسات واقعة مقتل عامل، وضبط مرتكبا الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة عامل - مقيم بدائرة المركز بإحدى الطرق بدائرة المركز.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطل، نجار مسلح "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجنى عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "بدون لوحات معدنية "تم ضُبطها"، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجنى عليه بمقاومتهما فأطلق أحدهما عيار ناري تجاهه من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته "دون الاستيلاء على متعلقاته الشخصية".

وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم في الواقعة بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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