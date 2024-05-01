بينهم قضايا.. القبض على المتهمين باقتحام مكتب محامٍ في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص باقتحام مكتب محامي، وضبط مرتكبي الواقعة.



كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص باقتحام مكتب محامي بالغربية.



وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة زفتي بمديرية أمن الغربية من صاحب الحساب المشار إليه محامي حر، له معلومات جنائية، بتضرره من 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بإتلاف باب المنزل محل إقامته ولافتة المكتب الخاص به الكائن بذات المنزل بدعوى وجود خلافات بينهم حول الجيرة، وأن هناك قضايا متداولة بينهم أمام الجهات القضائية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.