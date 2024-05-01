"وعده بسهرة حمراء وطلع راجل".. نهاية مأساوية لعامل دليفري خدع شاب بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مقتل عامل دليفري ادعى أنه فتاة لسرقة آخر في المطرية.

وتبين من التحقيقات أن القتيل أوهم الجاني على أنه فتاة عن طريق إرسال رسائل إليه عبر "فيسبوك" وإغرائه بإقامة علاقة غير شرعية واتفقا على الحضور في شقة لقضاء يوم مع بعضهما باعتباره فتاة.

حضر القاتل في الموعد المحدد وحينما اكتشف أن المجني عليه خدعه، سدد له طعنات نافذة أردته قتيلًا في الحال.

وأبلغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة في المطرية، وحضرت الشرطة اكتشفت مقتل الشاب بطعنتين في الجسد.

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