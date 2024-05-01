بـ"كوكتيل مخدرات".. ضبط 7 عناصر إجرامية بحملات أمنية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس - كمية لمخدر الحشيش – 39 أمبول مخدر – 210 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقة – ميزان حساس.

وضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما 1055 قرص مخدر – سلاح أبيض، وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته.

1.250 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وضبط مبيض محارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط عامل تصنيع زجاج، ونجله بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه باستئجار شقة بدائرة القسم واستخدامها مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع اللمبات الخاصة بالتدخين والتي تستخدم في تعاطى مخدر الآيس، وبحوزتهما 900 لمبة تم تصنيعها – أدوات التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

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