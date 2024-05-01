تركت المنزل بمحض إرادتها.. تفاصيل تغيب سيدة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تغيب سيدة بالقليوبية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من والد المتغيبة بتغيب كريمته عن منزله بتاريخ 22 الجاري، وبتاريخ 26 الجاري، حضرت المتغيبة من تلقاء نفسها إلى مسكن والدها.

وبسؤالها أفادت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها لسوء معاملة والدها لها، وأنها تعرفت على إحدى السيدات بإحدى محطات مترو الأنفاق وقامت بالمبيت بمنزلها بمحافظة المنوفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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