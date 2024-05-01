تعدوا على الطريق العام.. غلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة في الجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شرطة المرافق وحي الهرم بتكثيف حملات الرقابة بطريق المريوطية ورصد مخالفات المقاهي والمحال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد تلقيه عددا من شكاوى المواطنين خلال جولته بطريق المريوطية.

وبحسب بيان، وعلى الفور، قامت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق بشن عدد من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد ٣ مقاهي مخالفة لتعديهم على الطريق العام وتعطيل حركة المارة والمركبات وإحداث إزعاجا للمواطنين على مدار اليوم وتم مصادرة حالات التعدى وإعادة الحركة بالشارع إلى طبيعتها.

وتم تحرير المحاضر بالحالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وعدم السماح بتعدي المحال والمقاهي علي الطريق العام.