رئيس جهاز التنظيم والإدارة يكشف أمام البرلمان تفاصيل جديدة بشأن الوظائف الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الإعلان عن كل الوظائف الحكومية يتم عبر بوابة الوظائف الحكومة، مؤكدا: "إننا ملتزمون بتعيين الـ90 ألف معلم خلال الـ 3 سنوات".

وأضاف "الشيخ"، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، أن الإعلان مجاني على البوابة وممنوع النشر إلا في بوابة الوظائف الحكومية، وأنه تم الإعلان عن 34221 وظيفة خلال النصف الأول من هذا العام.

وتابع "الشيخ": شعارنا هو اختيار الأكفأ ولا يوجد أي تدخل للعنصر البشري في الاختبارات أو النتائج، وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد العجز في المعلمين، وإننا كجهاز ملتزمون بتعيين الـ90 ألف معلم خلال الـ3 سنوات، وفقاً للخطة المقررة لها 5 سنوات.

وأشار الشيخ إلى أنه تم الإعلان عن 30 ألف وظيفة معلم في عام 2022، وتقدم للوظيفة 220 ألفا، وكان المنطبق عليهم الشروط 28 ألفا و220 معلما، مؤكداً "نلتزم بالشروط الموضوعة والتي لا يمكن التنازل عنها لاختيار الأكفاء، وفي عام 2023 تم الاختبارات وفقا لمراحل من المرحلة التجريبية بالمدارس "رياض أطفال" ثم الفصل الأول والثاني والثالث الإبتدائي.

وأضاف "الشيخ" أنه في عام 2023 تم الإعلان عن 30 ألف وظيفة للمراحل الأولى، الصف الأول والثاني الإبتدائي، ومن انطبقت عليه الشروط حوالي 24 ألفا، وفي العام الجاري تم الإعلان عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 18886 معلم اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي).

جاء ذلك رداً علي سؤال للنائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بشأن الإعلان عن مسابقات المعلمين والعجز في الفصول.