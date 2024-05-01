"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 63 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 186 قطعة سلاح ناري، و328 قضية مخدرات، وتنفيذ 63941 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 28 متهماً هارباً، و 21 متهما في أعمال بلطجة ، وضبط 293 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 56 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

اقرأ أيضا:

"طارق" يطلب تطليق زوجته: "شفتها بترسم وشم لراجل في مكان حساس"

فتاة جامعية تقتل شابا أمام المارة في الشارع بالمقطم

جريمة مروعة في مدينة نصر.. شاب يعاشر شقيقته حتى الإنجاب ويلقي الطفل بالشارع

"تكسير زجاج واعتداء على طلاب".. تفاصيل اقتحام مجموعة صبية مدرسة خاصة بالهرم