"أبوها فصل راسها عن جسمها".. تفاصيل العثور على أشلاء جثة فتاة أسفل الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز العثور على أشلاء جثة فتاة أسفل الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور.

بينت التحريات أن الجثة لفتاة قاصر، وقد أنهى والدها حياتها بعدما نحر عنقها، وقسم جسدها لعدة أجزاء وتخلص منها في أكياس قمامة بعدة مناطق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من النجدة بعثور أهالي بولاق الدكرور على أشلاء جثة فتاة أسفل الطريق الدائري، وتبعه عدة بلاغات أخرى بالعثور على باقي أجزاء جثة الفتاة بجوار صناديق قمامة.

بدوره شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الجريمة؛ حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الفتاة وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة إذ فصل رأسها عن جسدها بسبب شكه في سلوكها وخلافاتها مع زوجته الثانية.

ونجحت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس المباحث، في إلقاء القبض على الأب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.