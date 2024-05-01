باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.. "التموين": تنفيذ 26 مشروعًا بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع أكثر من 26 مشروعاً بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه.

وأضاف "عشماوي"، بحسب بيان، اليوم الأربعاء، أن الإستثمارات تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪؜ من محافظات الجمهورية.

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و العمالة توفر فرص ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات، وترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

وجاء ذلك، خلال إعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وتم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات " البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبنى سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد"، وذلك على مساحة تقرب من 405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

وسحبت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية، بسحب كراسات الشروط.