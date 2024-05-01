7 نجوم وتضم 600 سرير.. تفاصيل إنشاء مستشفى جامعة الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، تفاصيل وآخر تطورات إنشاء مستشفى الجلالة والتسهيلات المقدمة للطلاب.

وقال رئيس جامعة الجلالة الأهلية خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن مستشفى الجلالة تم إنشائه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المستشفى مصنف 7 نجوم، ويضم 600 سرير، وفي صدد التجهيز له بعد إتمام عمليات الإنشاء.

وأوضح أن الجامعة بها 50 عيادة طب أسنان تعالج المواطنين بالمجان، قائلا: «في ناس بتجيلي من القاهرة بسبب السمعة التي اكتسبناها».

وأشار إلى أن الجامعة تقدم تسهيلات للطلاب وهيئة التدريس في تنقلاتهم، موضحا أنه تم التعاقد مع شركات كبرى لنقل الطلاب وهيئة التدريس والمرضى إلى الجامعة.

وفيما يتعلق بالسكن والإقامة بالجامعة، أضاف الشناوي، أن الجامعة توفر ما يقرب من 5000 سرير في غرف فخمة للطلاب فضلا عن أن هناك طلاب يعملون داخل الجامعة ويحصلون على رواتب، لافتا إلى أن الجامعة تستهدف تخريج منتج مختلف لسوق العمل.

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