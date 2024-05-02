"خلص على أمه وأبوه وأخوه".. قرار جديد ضد مرتكب مذبحة دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة مهندس متهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه في الواقعة التي عرفت بـ "مذبحة دار السلام" على إثر خلافات نشبت بينهم، للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.

البداية بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مهندس وعدد من أفراد عائلته، ووجود متوفين، في منطقة دار السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى محل الواقعة لفحص البلاغ والوقوف على ملابساته، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين العثور على 4 جثث، قبل أن يتم نقلهم إلى المشرحة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الواقعة بسبب خلافات لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن، وحرر محضر بالواقعة، وما زالت الأجهزة الأمنية تحقق للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كشفت التحقيقات في واقعة دار السلام أن شابًّا يعمل مهندسا أقدم على ارتكاب مذبحة وقتل أفراد عائلته وصديقه على إثر خلافات نشبت بينهم.

وأضافت التحقيقات والتحريات الأولية أن المتهم قتل والده بسبب الخلاف علي ملكية بعض العقارات، مستغلا جهل والده، ونقل ملكية العقارات له، وعقب علم والده نشبت خلافات قتل المتهم والده على إثرها، وحال تدخل والدته قتلها باستخدام سلاح ناري.

وأكملت التحريات أنه حال حضور شقيقه وصديقه دون علمهما بالواقعة، وذلك لإقناعه بإعادة ملكية العقارات لوالده فقتلهما باستخدام ذات السلاح.