الافتتاح يونيو المقبل.. تفاصيل رصف وتطوير شارع الملك فيصل - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن مواصلة أعمال رصف وتطوير شارع فيصل بدءًا من المريوطية حتى تقاطعه مع المنصورية.

وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى الخليج 365"، أنه يتم حاليًا تطوير الطريق ورفع كفاءته، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، خاصة وأن طريق الملك فيصل إحدى الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير من الناحية الشرقية، بتنفيذ من مديرية الطرق بمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر، أن خطة تطوير شارع الملك فيصل تأتي بدءًا من طريق المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول كيلو ونصف وعرض 30 متر.

وأكد المصدر، أنه سيتم افتتاح مشروع رصف وتطوير شارع فيصل بدءًا من المريوطية حتى تقاطعه مع المنصورية بعد الإنتهاء من أعمال تطويره خلال شهر يونيو القادم.

وتابع المصدر، أنه يتم خلال أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة، إنشاء ممشى سياحي، ومواقف حضارية، وساحات انتظار.

وأكمل المصدر، أنه تم قبل عملية الرصف، إزالة تعديات أرصفة المحلات التجارية والأكشاك والمقاهي والكافيهات المتعدية على حرم الطريق، وتم إنشاء أرصفة مشاة جديدة، وتم دعم الطريق بإنارة حديثة.

واختتم المصدر، أنه تم الإنتهاء من تحويلات جميع المرافق المتعارضة مع أعمال رصف شارع فيصل.

وحصل "الخليج 365"، على أحدث صور تطوير ورصف شارع فيصل بدءًا من المريوطية حتى تقاطعه مع المنصورية.