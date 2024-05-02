"خلص عليه وسط الشارع".. إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شاب في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة الوايلي، اليوم الخميس، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل شاب لخلافات بينهما بمنطقة الوايلي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ج ا." عاطل، على خلاف من المجني عليه "س م." ويعترض طريقة بشكل مستمر كلما التقاه في الطريق.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا يفيد سقوط المجني عليه غارقا في دمائه إثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين المتهم، وعلى إثرها قام المتهم بطعنه وسقط المجني عليه غارقًا في دمائه.

بالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.