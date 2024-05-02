غلق كلي بشارع يوسف عباس 30 يومًا.. 3 تحويلات مرورية مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالتزامن مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهرة.

استلزمت الأعمال الغلق الكلي والجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الخميس 2 مايو ولمدة 30 يومًا من الساعة 12.05 صباحًا "ليلًا ونهارًا".

التحويلات المرورية:

أولاً: محطة الاستاد:

الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني، مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التوني فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

- القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات:

- الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من مناطق شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكريين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

ثالثاً: محطة جامعة الأزهر:

استكمال الغلق الكلي لشارع يوسف عباس في الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي حتى شارع علي أمين في الاتجاهين، على أن يتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من شارع عبد العزيز الشناوي فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع علي أمين.

- القادم من شارع علي أمين اتجاه شارع عبد العزيز الشناوي يسلك يمينًا شارع الطيران واستكمال خط السير.

- القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع علي أمين يسلك يسارًا شارع عبد العزيز الشناوي فيمينًا شارع الطيران.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.