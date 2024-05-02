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مصدر: رئيس المخابرات العامة يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس المكتب السياسي لحماس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل يجري اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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