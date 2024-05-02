مصدر: رئيس المخابرات العامة يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس المكتب السياسي لحماس

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل يجري اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية