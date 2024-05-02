"السياحة": زيادة أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية - (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تقرر الموافقة على زيادة التذاكر الخاصة بدخول المعامل بالمتحف القومي للحضارة المصرية، اعتبارًا من 1 أبريل 2024، كالآتي:

- 1000 جم "ألف جنيه" للزائر الأجنبي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

- 300 "ثلاثمائة جنيه" للزائر المصري.

وأضاف "عمارة"، خلال منشور موجه لغرفة شركات السياحة، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه ورد كتاب إلى الإتحاد من هيئة التنشيط السياحي بتاريخ اليوم، بشأن خطاب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة المتحف، وذلك بجلسته الواحد والعشرون، بتاريخ 19 فبراير 2024.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الخطاب الوارد من المتحف جاء بطلب الموافقة على زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول المعامل والمحددة بقيمة 25 دولار أو 500 جنيه لتصبح 1200 جنيه للزائر الأجنبي، ومن 200 إلى 400 جنيه بالنسبة للزائر المصري.

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