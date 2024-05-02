اقتحم منزل طليقته وضرب جوزها.. الداخلية تكشف ملابسات فيد يو "سيدة الخصوص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمنزل إحدى السيدات والتعدي عليها وزوجها بالضرب.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية من (السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو، وزوجها "مصابين بكدمات متفرقة") بتضررهما من (طليق الأولى، 4 آخرين "لهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة (مبلغ مالي - هاتفين محمول) لخلافات عائلية بينهم وفروا هاربين.

تم ضبط مرتكب الواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.