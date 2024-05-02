بطاقات هدايا.. حيلة 4 أشخاص للاستيلاء على 5 مليون جنيه من مواطنين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 أشخاص بالقليوبية؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع.

تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من مواطنين بتضررهم من (سيدتين، عامل بمقهى، وموظف بالمعاش - جميعهم مقيمين بدائرة المركز)؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت (مليون و5 آلاف جنيه) قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الالكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.