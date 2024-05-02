زاهي حواس يكشف لمصراوي سبب وفاة الملك توت عنخ آمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، عن سبب وفاة الملك توت عنخ آمون.

وقال حواس في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: كل الأدلة التي اكتشفناها أنه كان يعاني ممن فلات فوت، وأصيب بالملاريا.

وأضاف حواس: نبحث الآن في احتمالية إصابة الملك الذهبي بالتسمم في رجله أم لا، ولو توصلنا لشيء سنعلنه قريبا جدا، ومن المحتمل أن يكون مات في حادثة.

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