الشئون الإسلامية: زاهي حواس جانبه الصواب في تصريحاته بشأن سيدنا موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بشأن أن فرعون سيدنا موسى لم يحدد، قائلا: هذه التصريحات ليست جديدة.

وأشار هندي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، "مينفعش يكون هناك نص قرآني تؤكد على وجود سيدنا موسى في مصر، ونقول أنه لا يوجد دليل أثري"، موضحا أن القرآن موجود قبل العلوم الآثرية وقبل أن تفك رموز حجر رشيد.

واعتبر أن الدكتور زاهي حواس جانبه الصواب في تصريحاته بشأن عدم وجود أدلة لخروج سيدنا موسى من مصر، لافتا إلى أن مصر تواجد على أرضها عدد كبير من الأنبياء وهناك أدلة على ذلك.

وواجه الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار السابق، موجة من الانتقادات بعد تصريحاته التي أكد خلالها عدم وجود أدلة أثرية في الحضارة المصرية القديمة تشير إلى قصص الأنبياء مثل إبراهيم وموسى ويوسف للخروج من مصر.

وحرص حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، على التأكيد على إيمانه الشديد بما ورد في القرآن الكريم والسنة والروايات الدينية حول الشخصيات التاريخية المذكورة.

وأوضح عالم الأثار أن حديثه يتعلق بالنصوص والآثار الموجودة في الحضارة المصرية القديمة، ولا يشمل المعتقدات الدينية بأي حال من الأحوال، قائلًا: "أنا مسلم وأؤمن بما كتب في القرآن الكريم، والكتب السماوية الأخرى، بأن سيدنا إبراهيم وموسى ويوسف جم مصر، والخروج تم في مصر.. لكن في الآثار المصرية لا يوجد أي ذكر لأنبياء الله".