"أحمد" يطلب تطليق زوجته: "حلة المحشي كشفت خيانتها مع جارنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

" بتخونى مع زوج جارتنا وأقرب صديقة لها والوسيط بينهم بنتي؛ واللي كشف خيانتها ليا حلة محشي".. بتلك الكلمات برر " أحمد .ف"، 36 سنة، تواجده داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تقديمه دعوى قضائية يطلب فيها تطليق زوجته.

يقول الزوج فى دعواه التى حملت الرقم 1490 لسنة 2023؛ إنه تعرض لضغط نفسي شديد من السيدة التى اختارها قلبه من سنوات ووافق على الزواج منها رغم رفض الأهل لسوء سمعة أسرتها، زوجتى كانت بنت الجيران وتولد بيننا قصة حب، وبعد إتمام الخدمة العسكرية عقدت النية على الزواج منها وبالفعل عملت كل ما بوسعي لكي أتزوجها وهو ما حدث بعد ذلك بسنة، زواجي بها دام 8 سنوات، وأنجبت طفلتي "ملك" والتي تبلغ من العمر 6 سنوات.

يضيف الزوج فى حديثه لمصراوي قائلاً: " عشت معها أجمل أيام العمر ووجدت فيها الزوجة الصالحة، أو هكذا أقنعت نفسي، حيث تظاهرت بكل الحب والطيبة وحسن الخلق، فوضعت فيها كل الثقة ولم أتخيل ما فعلته أبدا".

يكمل "أحمد": أخرج للعمل من الصباح حتى المساء وبعد العودة أجلس معهما وقت قليل ثم أتناول الطعام واذهب إلى النوم، لم يظهر عليها أي تصرفات غريبة غير جلوسها بالساعات على سلم العمارة بصحبة جارتنا التى تقوم بخيانتها مع زوجها".

يختتم الزوج قصته: " لاحظت على زوجتي الارتباك يوم اجازتى من العمل، وبدأت تختلق الحجج لكي تنزل من الشقة، ولكني رفضت لعدم وجود مبرر لذلك، وطلبت منها البقاء في المنزل لشعوري بالإرهاق، وخلال ذلك دخلت ابنتي علينا، وقالت لوالدتها:" عمو بيقولك خدي حلة المحشي دي"، استغربت الموقف وشعرت بوجود شئ غير طبيعي، أمسكت الحلة وفتحتها لأجد ورقة مكتوب عليها: "انزلي متقعديش مع جوزك .. بغير عليكى منه".

"دخلنا بعدها فى مشادة كلامية وصلت لشجار وأنكرت زوجتي علاقتها بالورقة، و غافلتني وهربت لمنزل أهلها ولم تعد حتى الآن"، فلجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفع دعوى قضائية، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.