بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الفضائية والخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويلقي الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية، خطبة الجمعة بعنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، ويتلو القرآن الشيخ محمد محروس طلبة,

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: