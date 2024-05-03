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ممرضة ووالدها.. تفاصيل مقتل شاب على يد فتاة في المقطم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط ممرضة وميكانيكي؛ لاتهامهما بقتل عامل بالمقطم بسبب خلافات سابقة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين عامل توفى بإصابته بجرح طعنى نافذ، وبين ممرضة وميكانيكي، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهم على إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض، مما نتج عنها إصابة الأول ووفاته، تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم في الواقعة.

واعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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