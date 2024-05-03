بعد واقعة حسام موافي.. بسمة وهبة: "كنت بجري ورا الشيخ بتاعي وابوس طرف جلابيته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الفيديو المتداول للدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أثناء يقبل يد النائب محمد أبو العينين.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة في فيديو عبر صفحتها عبر موقع "إنستجرام": أنا مش مؤيدة لمبدأ إن الإنسان يقع واجيب كل السكاكين وأقعد أشرح فيه، أنتم معترضين إنه باس إيدين أبو العينين، طب إحنا نعرف العلاقة الحقيقية بينهم؟.

وتابعت "وهبة": أنا شخصيًا كنت مع الشيخ بتاعي "جابر البغدادي"، بجري وراه علشان أبوس إيديه، ولما مبيرضاش بجري وأنزل أبوس طرف الجلابية بتاعته، ودا من محبتي ليه والتعليم والثقافة الدينية اللي باخذها منه وبترفع من شأني، وكذلك الدكتور حسام موافي بيرفع من شأننا كلنا بعلمه.

وواصلت: إزاي الدكتور حسام موافي يخرج لجمهوره بعد الجلد والإهانة والهجوم عليه، والناس غريبة جدًا وأرجو من السوشيال ميديا تتراجع وتحترم نفسها.

وتصدر اسم الدكتور حسام موافي، قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب انتشار صورة تظهره وهو يقوم بتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

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