"خدت سبيكة وسلاسل لـ بناته".. أقوال طليقة قاتل "الخواجة" أشهر جواهرجى في وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالقاهرة، تفاصيل التحقيقات في قضية مقتل جواهرجي بولاق أبوالعلا الخواجة حسني عدلي الخناجري داخل محله بمنطقة بولاق في شارع درب نصر.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال "م. م."، طليقة المتهم، وفي التحقيقات قالت إنها تزوجته في عام 2008، مشيرة إلى أن العلاقة الزوجية استمرت نحو 14 سنة، أثمرت عن 6 أطفال، لكن العلاقة توترت بين الاثنين بعدما اتجه المتهم في طريق النصب على الجيران، وتعاطي المخدرات.

وأكملت طليقة قاتل جواهرجي بولاق أبوالعلا، أنها بعدما ضاقت العيشة عليهم فتحت محل "فشار وحمص وفريسكا ووافل"، لكن أشقاء المتهم لم يتركوها لحال سبيلها وطالبوها بغلق المحل، والجلوس في البيت، "مكنش ينفع لأن محمد كان قاعد في البيت بيشرب مخدرات وبس"، فما من السيدة إلا أنها طلبت الطلاق في 2021.

واستكملت السيدة، أنها انفصلت عن المتهم، لكنه لم يتركها وشأنها وظل يطارها ويهددها بالقتل حتى يونيو 2023، وطلب منها التحدث معها في حضور أطفالهما، "قالي عايز أقعد معاكي وأنا رفضت راح ضربني ومشي".

وأكدت طليقة المتهم خلال التحقيقات، أن يوم 27 فبراير 2024، علمت من ابتها أن والدها أرسل لها 400 جنيه على هاتفها، وطلب مقابلتها الساعة 12 منتصف الليل، موضحة: "روحت أجيب بنتي منه لقيت سلمى بتشاور على غويشتين وسلسلة وحلق لبساهم وقالتلي شوفي بابا جاب لي أيه، وأداني سلسلة وحلق وحلقين لـ مكة ومليكة، وقالي شوفي الخايبة كنت مديها سلسلة تقيلة بس مارضيتش بيها، وخدت الخفيفة، وأنا اديتها الحاجة عشان جهازها ورحنا مطعم أكلنا وأحنا قاعدين قال ل سلمى قومي قلعيني السلسلة دي وأدهاني وقالي دي هدية عيد ميلادك عشان إنتي صرفتي على العيال كتير".

وتابعت السيدة أن المتهم أخبارها بتحصله على الذهب من عمله في أسوان، وطلب التوجه معه إلى منزله وعندما رفضت برر بأن ابنته معهما "قالي متخافيش البنت معانا"، مشيرة إلى أنها صعدت معه إلى البيت وهناك أعطى ابنته سلسلة ذهب "وراني كل الذهب اللي معاه وخدت منهم سبيكة 2.5 جرام ونزلنا واداني 200 جنيه روحت اديتها لـ سلمى".