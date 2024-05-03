العشيق قفز من الطابق الرابع.. موظف يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كاد موظف بترول أن يفقد حياته، عندما قفز من الطابق الرابع عقب ضبط زوج عشيقته لهما في وضع مخل بمنطقة الوراق.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، أن العشيق حاول الهرب قبل فتك الزوج به إلا أنه سقط مصابا بتهشم في جميع أنحاء جسده.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق بإبلاغ الأهالي بسقوط شاب من علو أسفل عقار بمنطقة الوراق، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على شاب ثلاثيني مصابا بعدة إصابات ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

أشارت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة إلى أن المصاب تربطه علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة وأثناء ممارستهما الرذيلة عاد زوجها بشكل مفاجئ إلى المنزل فشاهدهما في وضع مخل.

أضافت التحريات أن الزوج موظف بالكهرباء واعتاد مغادرة منزله صباحا فتستقبل زوجته عشيقها لممارسة الحرام وفي يوم الواقعة فوجئت الزوجة بعودة زوجها مبكرا ليشاهدها رفقة عشيقها في وضع مخل فثار غضبا وقبل الفتك بهما هرب العشيق وقفز من الطابق الرابع ليسقط على الأرض وتهشمت عظامه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.