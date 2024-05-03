توفيق عكاشة يكشف سبب خروجه من المشهد الإعلامي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن خروجه من المشهد يعود إلى كونه صاحب مدرسة وفكر معينين، مشيرًا إلى أنه كان هناك اختلافًا في رؤيتي وفكري وما يراه الآخرين.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر، عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة: أن الابتعاد قد يكون أفضل ومناسب لمن هم أصحاب رؤية وفلسفة رغم أن الاختلاف لا يفسد الود، مضيفًا: "أنا مش بحب المشكلات وقلت ألتزم بيتي أفضل".

وأوضح: "من الممكن أن أختلف مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في بعض القضايا أو وجهات النظر ولكن هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون دافعًا للعداوة".

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة: "برامجي كانت الأعلى مشاهدة وحققت أرقامًا قياسية لأني قدمت مدرسة إعلامية كاملة، وكنت أخاطب الطبقات البسيطة والتي تمثل القاعدة العريضة من المجتمع وبالتالي أضمن وصول رسالتي للطبقات المثقفة".

ووصف عكاشة نفسه بأنه سياسي منذ نعومة أظافره وليس مذيع وليد للثورة، متابعًا: "كنت مذيعًا في القناة الخامسة الإقليمية ونقلي للقناة الأولى كان بقرار جمهوري من الرئيس الراحل حسني مبارك".