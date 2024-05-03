الوزراء: منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 2679 شكوى بمخالفات مخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع مجموعة واسعة ومتنوعة من القضايا والمخاوف التي يثيرها المواطنون عبر مختلف التخصصات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات الحيوية والأساسية.

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، مساء الجمعة، أن أكثر موضوعات الشكاوى شيوعًا كانت في قطاعات الصحة ووزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، ومعظمها يتصل مباشرة بالخدمات التي يحتاجها المواطنون يوميًا.

وأكد الحمصاني أنه يجري العمل لمراقبة جودة الخبز والسلع الغذائية الرئيسية وضمان استقرار أسعارها.

وأكمل متحدث الوزراء، أنه بمراجعة للشكاوى الواردة تعاملت المنظومة مع 2679 شكوى متصلة بقضايا المخابز في وزارة التموين، وتعلقت معظم الشكاوى بالتلاعب في وزن الخبز أو مستوي الجودة أو ارتفاع الأسعار عن الأسعار المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى جهاز حماية المستهلك 909 شكوى مماثلة وتم معالجتها بسرعة وفعالية.